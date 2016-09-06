GAZPROM/MİLLER: DOĞALGAZ İSTEYEN TÜRKİYE'YE GİTSİN
Rus doğalgaz devi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Güney Avrupa ülkelerinin gaz talebinde bulunmaları durumunda Türkiye'ye başvurmaları gerektiğini açıkladı
Erdoğan-Putin G20 zirvesi görüşmesinde Rusya'nın Karadeniz geçişli doğalgaz boru hattı için Türkiye'den talep ettiği yeni izin belgeleriyle ilgili açıklama yapan Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, “Bizim Türk makamlarından talep ettiğimiz izin belgeleri tamamen inşa edilecek (Türk Akımı) projesiyle ilgili. Daha önce konuşulan ve ardından iptal edilen Bulgaristan geçişli (Güney Akım) projesiyle hiçbir bağlantısı yok. Güney Avrupa ülkeleri inşa edilecek (Türk Akımı) hattından gaz talebinde bulunmaları durumunda bu imkanı Türkiye Yunanistan ile sınırda sunacaktır. Dolayısıyla gaz alımı yapmak isteyen Avrupa ülkeleri Türkiye'ye başvuruda bulunabilir” dedi.
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