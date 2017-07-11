Botaş Genel Müdürü Burhan Özcan, Türk Akımı'nın Türkiye kısmının finansmanıyla ilgili olarak Rus enerji şirketi Gazprom ile anlaşma sağladıklarını belirtti.

Botaş Genel Müdürü Burhan Özcan, Türk Akımı'nın Türkiye kısmının finansmanıyla ilgili olarak Rus enerji şirketi Gazprom ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Sputnik'in haberine göre, RIA Novosti'ye konuşan Özcan, anlaşmanın oranlarıyla ilgili rakamı açıklayacağını belirterek, Türk Akımı'nın ikinci hattı için izin alma sürecinin olumlu mecrada devam ettiğini, hiçbir engelin bulunmadığını anlattı.

"ÇALIŞMALAR KARADA VE DENİZDE DEVAM EDİYOR"

Türk Akımı boru hattının Türkiye'ye çıkışının büyük ihtimalle Trakya'da Kıyıköy'e olacağını söyleyen Özcan, çalışmaların deniz ve karada devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: haberinburada