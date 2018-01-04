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Gazprom, Türkiye'ye Doğal Gaz İhracatında Rekor Kırdı

GAZPROM, TÜRKİYE'YE DOĞAL GAZ İHRACATINDA REKOR KIRDI

Rus enerji şirketi Gazprom, 2017'de Türkiye'ye 29 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederek rekor kırdı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 21:50
Puan Ver : Gazprom, Türkiye'ye Doğal Gaz İhracatında Rekor Kırdı(10/10)6

Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, "Türkiye'nin Rus doğalgazına olan talebinin sürekli arttığını belirterek, "Türkiye'ye 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,3'lük artışla 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettik" dedi.

"TÜRKAKIM PROJESİNDE 700 KM'LİK İNŞAAT TAMAMLANDI"

Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller gazetecilere yaptığı açıklamada, TürkAkım doğalgaz projesinde iki hattın 700 kilometrelik bölümünün inşatının tamamlandığını belirtti. Böylelikle TürkAkım projesinin deniz kısmına yönelik inşaatta yüzde 38'lik kısmın tamamlandığını ifade eden Miller, projenin aktif bir şekilde ilerlediğini bildirdi.

EN YÜKSEK SEVİYE

Miller, "Türkiye'nin Rus doğalgazına olan talebinin sürekli arttığını belirterek, "Türkiye'ye 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,3'lük artışla 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettik. Bu seviye, Türkiye ile doğalgaz ticaretimizde 2014'teki tarihi seviyeden 1,7 milyar metreküp daha yüksek." ifadesini kullandı.

TürkAkım'ın güzergahında olması planlanan Macaristan'a ihraç edilen doğalgazın da 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 21,3 artarak 6,9 milyar metreküpe yükseldiğine dikkati çeken Miller, geçen yıl Bulgaristan'a 3,3 milyar metreküp, Yunanistan'a 2,9 milyar metreküp ve Sırbistan'a da 2,1 milyar metreküp doğalgaz ihraç edildiğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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