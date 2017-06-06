GAZPROM: TÜRKİYE İLE İNDİRİM KONUSUNU GÖRÜŞMEYE GEREK YOK
Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, mevcut düşük fiyatların olduğu bu dönemde indirim konuşmanın gereksiz olduğunu bildirdi.
Medvedev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu görüşmelere çok yüksek fiyatların olduğu dönemde başlamıştık. Şimdi ise çok düşük fiyatlar sürecindeyiz. Artık indirim konuşmaya gerek yok. Botaş ve Türkiye Enerji Bakanlığı ile sürekli temas halindeyiz" ifadesini kullandı.
Sorunları mahkeme dışında çözmeyi tercih ettiğini belirten Medvedev, "Mahkemenin yabancı partnerlerimize bizim görüşmelerde teklif ettiğimizden daha kötü sonuçlar verdiği olaylar da oldu. Bu yüzden Türk Akımı projesinin ticari sorunları da çözmesini umuyoruz" dedi.
kaynak:milliyet
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