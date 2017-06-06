Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

gazprom: türkiye ile indirim konusunu görüşmeye gerek yok

GAZPROM: TÜRKİYE İLE İNDİRİM KONUSUNU GÖRÜŞMEYE GEREK YOK

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, mevcut düşük fiyatların olduğu bu dönemde indirim konuşmanın gereksiz olduğunu bildirdi.

Tarih : 06 Haziran 2017, 14:04
Puan Ver : Gazprom: Türkiye İle İndirim Konusunu Görüşmeye Gerek Yok(5/10)6


Medvedev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu görüşmelere çok yüksek fiyatların olduğu dönemde başlamıştık. Şimdi ise çok düşük fiyatlar sürecindeyiz. Artık indirim konuşmaya gerek yok. Botaş ve Türkiye Enerji Bakanlığı ile sürekli temas halindeyiz" ifadesini kullandı.



Sorunları mahkeme dışında çözmeyi tercih ettiğini belirten Medvedev, "Mahkemenin yabancı partnerlerimize bizim görüşmelerde teklif ettiğimizden daha kötü sonuçlar verdiği olaylar da oldu. Bu yüzden Türk Akımı projesinin ticari sorunları da çözmesini umuyoruz" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Gazprom  Türkiye  İle  İndirim  Konusunu  Görüşmeye  Gerek  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER