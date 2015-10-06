

Gazprom CEO'su Aleksey Miller, Türk Akımı'nın kapasitesini yarı yarıya indirme kararı aldıklarını açıkladı. Miller, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Avrupa'ya taşıyacak olan ‘Kuzey Akım 2' projesinin kapasitesini dikkate alarak böyle bir karara varıldığını belirtti.







Karadeniz'in altından geçecek Türk Akımı, ilk başta belirlenen yıllık 63 milyar metreküp kapasite planına göre her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteli dört hattan oluşacaktı. Hattın gaz kapasitesinin 47 milyar metreküpü Avrupa'ya, geri kalanı ise Türkiye'ye verilecekti. Gazprom'un kararının ardından bu dağılım da değişecek.







Türkiye ve Rusya, Kuzey Akım 2 projesine bağlı olarak kapasitesi yarıya indirilen Türk Akımı için Rusya henüz bir anlaşma imzalanamazken, Gazprom geçen ay AB ülkeleri ile Kuzey Akım 2 projesinin inşasına başlanması için anlaşma imzalamıştı.







2019 yılında faaliyete geçmesi hedeflenen bu proje çerçevesinde, toplam 55 milyar metreküp kapasiteli iki yeni boru hattı inşa edilecek. Böylece Kuzey Akım doğal gaz boru hattının kapasitesi iki katına çıkarılacak.