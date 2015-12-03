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GAZPROM: TÜRK AKIMI GÖRÜŞMELERİ DURDURULDU


GAZPROM: TÜRK AKIMI GÖRÜŞMELERİ DURDURULDU
Tarih : 03 Aralık 2015, 12:40
Puan Ver : Gazprom: Türk Akımı Görüşmeleri Durduruldu(7/10)9


Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Türkiye'nin Türk Akımı doğalgaz projesi konusunda kendilerine herhangi bir şekilde başvurmadığını ve görüşmelerin durduğunu belirtti.



Miller, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Türk Akımı projesinde görüşmelere devam etmek istemesi halinde Rusya'ya başvurabileceğini, ancak böyle bir müracaat bugüne kadar gerçekleşmediği için görüşmelerin durduğunu kaydetti.



Doğalgaz sevkiyatıyla ilgili de konuşan Miller, "Eğer Gazprom, Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını durdurursa, Türkiye'deki itibarı sıfıra iner. Umarız böyle bir durum oluşmak zorunda kalmaz" dedi.



 








Etiketler: Gazprom  Türk  Akımı  Görüşmeleri  Durduruldu    haber

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