GAZİŞEHİR GAZİANTEP, BEŞİKTAŞ'IN ESKİ GOLCÜSÜ ALMEİDA'YI İSTİYOR
TFF 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep, AEK forması giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida'yı transfer etmek için harekete geçti. Antep ekibi, Almeida için kulübüyle görüşmelere başladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Forvet hattına takviye yapmaya hazırlanan Gazişehir, gündemine Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almedia'yı aldı.
AEK'DA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Yunan ekibi AEK Atina formasını terleten Portekizli golcü, takımın dün akşam oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında Club Brugge ağlarını boş geçmedi. Avrupa'da uzun yıllar Porto ve Werder Bremen formalarını terleten 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 2011 ile 2014 yılları arasında Beşiktaş'ta görev almıştı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
AEK Atina'da alternatif forvet pozisyonunda yer alan Almedia'yla görüşmelerin başladığı, Gazişehir Gaziantep'in proje transferi olacağı ifade edildi.
Öte yandan; Gazişehir'in gündeminde yer alan Webo'nun transferinden idman eksikliği ve çeşitli nedenlerden dolayı vazgeçildiği de iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
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