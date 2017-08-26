Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Almeida'yı İstiyor

GAZİŞEHİR GAZİANTEP, BEŞİKTAŞ'IN ESKİ GOLCÜSÜ ALMEİDA'YI İSTİYOR

TFF 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep, AEK forması giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida'yı transfer etmek için harekete geçti. Antep ekibi, Almeida için kulübüyle görüşmelere başladı.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Almeida'yı İstiyor(7/10)3

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Forvet hattına takviye yapmaya hazırlanan Gazişehir, gündemine Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almedia'yı aldı.

AEK'DA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Yunan ekibi AEK Atina formasını terleten Portekizli golcü, takımın dün akşam oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında Club Brugge ağlarını boş geçmedi. Avrupa'da uzun yıllar Porto ve Werder Bremen formalarını terleten 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 2011 ile 2014 yılları arasında Beşiktaş'ta görev almıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

AEK Atina'da alternatif forvet pozisyonunda yer alan Almedia'yla görüşmelerin başladığı, Gazişehir Gaziantep'in proje transferi olacağı ifade edildi.

Öte yandan; Gazişehir'in gündeminde yer alan Webo'nun transferinden idman eksikliği ve çeşitli nedenlerden dolayı vazgeçildiği de iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gazişehir  Gaziantep  Beşiktaş  In  Eski  Golcüsü  Almeida    İstiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER