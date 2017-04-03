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gazipaşa- alanya havalimanı müdürü fetö'den gözaltında

GAZİPAŞA- ALANYA HAVALİMANI MÜDÜRÜ FETÖ'DEN GÖZALTINDA

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonunda aralarında Gazipaşa- Alanya Havalimanı müdürünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 15:53
Puan Ver : Gazipaşa- Alanya Havalimanı Müdürü Fetö'den Gözaltında(6/10)4


Gazipaşa- Alanya Havalimanı Müdürü C.A. ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde doktor A.A., esnaf A.Y. ve M.T. ile itfaiye işçisi G.C.Y., sabah yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



 



kaynak:hürriyet








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