O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

gaziosmanpaşa'ya 3 yeni metro hattı geliyor

GAZİOSMANPAŞA'YA 3 YENİ METRO HATTI GELİYOR

İstanbul'da metro projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Vezneciler-Gaziosmanpaşa Raylı Sistem Hattı'yla Gaziosmanpaşa ulaşımda önemli bir kavşak noktası haline gelecek

Tarih : 10 Mayıs 2016, 09:18
Puan Ver : Gaziosmanpaşa'ya 3 Yeni Metro Hattı Geliyor(8/10)9


İstanbul Gaziosmanpaşa yeni metro hatlarıyla bölgesinde merkezi rolünü artırıyor. 2017 yılında hizmete girecek olan Mecidiyeköy-Gaziosmanpaşa-Mahmutbey metro hattı projesinin yanı sıra 2019 sonrası iki yeni metro hattı daha Gaziosmanpaşa'dan geçecek.



Kazlıçeşme-Gaziosmanpaşa-Kağıthane-4. Levent- Kadıköy metro hattı ile Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hattı projeleri hayata geçecek. Bu projeler arasında ilçede 4 durağı bulunan Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hattının ilçenin ulaşımında büyük bir rahatlama getirmesi bekleniyor.



İstanbul'un Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri arasında hizmet verecek Vezneciler- Gaziosmanpaşa-Sultangazi Raylı Sistem Hattı projesi için ÇED süreci ise başladı. Metro hattı projesinin tanıtım dosyası, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygun bulundu. Projeyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü hayata geçirecek.



Vezneciler- Gaziosmanpaşa metro hattının proje bedeli, 2 milyar 200 milyon TL olarak hesaplandı. Bu raylı sistem hattı güzergahı İstanbul'un dört önemli bölgesi olan Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri birbirine bağlanmış olacak. Güzergah Fatih ilçesinde Vezneciler bölgesinden başlıyor Edirnekapı'dan geçerek Eyüp'e ve Rami'ye uğrayarak Gaziosmanpaşa Meydan'a ulaşıyor. Bu hat daha sonra Küçükköy ve Yeni Mahalle durakları üzerinden Mescid-i Selam bölgesinde sonlanıyor.








Etiketler: Gaziosmanpaşa  Ya  3  Yeni  Metro  Hattı  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER