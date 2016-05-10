

İstanbul Gaziosmanpaşa yeni metro hatlarıyla bölgesinde merkezi rolünü artırıyor. 2017 yılında hizmete girecek olan Mecidiyeköy-Gaziosmanpaşa-Mahmutbey metro hattı projesinin yanı sıra 2019 sonrası iki yeni metro hattı daha Gaziosmanpaşa'dan geçecek.







Kazlıçeşme-Gaziosmanpaşa-Kağıthane-4. Levent- Kadıköy metro hattı ile Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hattı projeleri hayata geçecek. Bu projeler arasında ilçede 4 durağı bulunan Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hattının ilçenin ulaşımında büyük bir rahatlama getirmesi bekleniyor.







İstanbul'un Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri arasında hizmet verecek Vezneciler- Gaziosmanpaşa-Sultangazi Raylı Sistem Hattı projesi için ÇED süreci ise başladı. Metro hattı projesinin tanıtım dosyası, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygun bulundu. Projeyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü hayata geçirecek.







Vezneciler- Gaziosmanpaşa metro hattının proje bedeli, 2 milyar 200 milyon TL olarak hesaplandı. Bu raylı sistem hattı güzergahı İstanbul'un dört önemli bölgesi olan Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri birbirine bağlanmış olacak. Güzergah Fatih ilçesinde Vezneciler bölgesinden başlıyor Edirnekapı'dan geçerek Eyüp'e ve Rami'ye uğrayarak Gaziosmanpaşa Meydan'a ulaşıyor. Bu hat daha sonra Küçükköy ve Yeni Mahalle durakları üzerinden Mescid-i Selam bölgesinde sonlanıyor.