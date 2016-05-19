O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

gaziosmanpaşa'da silahlı soygun: 1 yaralı

GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SOYGUN: 1 YARALI

Gaziosmanpaşa'da yüzleri maskeli 4 kişi silahlarla kuyumcu soymaya kalktı.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 13:42
Puan Ver : Gaziosmanpaşa'da Silahlı Soygun: 1 Yaralı(10/10)8


Gaziosmanpaşa'da yüzleri maskeli 4 kişi silahlarla kuyumcu soymaya kalktı. Kuyumcu Hadi Elif silahını çıkarması üzerine çatışma çıktı. Soyguncular olay yerinden hızla uzaklaşırken Hadi Elif yüznden ve boynundan yaralandı. Özel bir araçla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılan Elif'in ameliyata alındığı öğrenildi.



Soygun girişimi Kazım Karabekir Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı'nda saat 10.00'da gerçekleşti. Görgü şahitlerinin anlattığına göre kuyumcu önünde duran beyaz araçtan yüzleri maskeli 4 kişi indi. Kuyumcuya yönelen soyguncular, silahını doğrultarak altınları çalmak istedi. Bu sırada dükkanda kuyumcu Hadi Elif ve çırağı bulunuyordu. Hadi Elif silahını çıkarınca silah sesleri yükseldi. Çıkan çatışmada 20'ye yakın ateş edildi. Çok sayıda altını yanında alan soyguncular, çıkan çatışmada yara almadı. Soyguncular geldikleri arabayla hızla uzaklaştılar. Boynundan ve yüzünden yaralanan Hadi Elif ise komşuları tarafından özel bir araçla Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan Elif'in ameliyata alındığı öğrenildi.



Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı soyguncuları bulmak için bölgede geniş çaplı arama yapılıyor. Havadan polis helikopteri de destek verdiği çalışmalar devam ediyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin ise kuyumcuda ki çalışması devam ediyor.








Etiketler: Gaziosmanpaşa  Da  Silahlı  Soygun  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER