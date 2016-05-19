

Gaziosmanpaşa'da yüzleri maskeli 4 kişi silahlarla kuyumcu soymaya kalktı. Kuyumcu Hadi Elif silahını çıkarması üzerine çatışma çıktı. Soyguncular olay yerinden hızla uzaklaşırken Hadi Elif yüznden ve boynundan yaralandı. Özel bir araçla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılan Elif'in ameliyata alındığı öğrenildi.







Soygun girişimi Kazım Karabekir Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı'nda saat 10.00'da gerçekleşti. Görgü şahitlerinin anlattığına göre kuyumcu önünde duran beyaz araçtan yüzleri maskeli 4 kişi indi. Kuyumcuya yönelen soyguncular, silahını doğrultarak altınları çalmak istedi. Bu sırada dükkanda kuyumcu Hadi Elif ve çırağı bulunuyordu. Hadi Elif silahını çıkarınca silah sesleri yükseldi. Çıkan çatışmada 20'ye yakın ateş edildi. Çok sayıda altını yanında alan soyguncular, çıkan çatışmada yara almadı. Soyguncular geldikleri arabayla hızla uzaklaştılar. Boynundan ve yüzünden yaralanan Hadi Elif ise komşuları tarafından özel bir araçla Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan Elif'in ameliyata alındığı öğrenildi.







Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı soyguncuları bulmak için bölgede geniş çaplı arama yapılıyor. Havadan polis helikopteri de destek verdiği çalışmalar devam ediyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin ise kuyumcuda ki çalışması devam ediyor.