

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle'de bir sokakta bulunan kahvehanenin önünde patlama meydana geldi. haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.







Patlamanın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ile olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde ses bombasının patladığının belirlendiği bildirildi.