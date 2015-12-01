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gaziosmanpaşa'da ses bombası atıldı

GAZİOSMANPAŞA'DA SES BOMBASI ATILDI

Gaziosmanpaşa'da bir kahvehanenin önüne atılan ses bombası bazı binalarda hasara yol açtı.

Tarih : 01 Aralık 2015, 09:11
Puan Ver : Gaziosmanpaşa'da Ses Bombası Atıldı(9/10)11


Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle'de bir sokakta bulunan kahvehanenin  önünde patlama meydana geldi. haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda  polis ekibi sevk edildi.

 

Patlamanın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemi alan polis  ekipleri ile olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları çalışma başlattı. Yapılan  ilk incelemelerde ses bombasının patladığının belirlendiği bildirildi.








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