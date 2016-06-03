

Gaziosmanpaşa Kazımkarabekir Mahallesi 861. Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katındaki evde patlama oldu. haber verilmesi üzerine olay yerine, ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Patlamada yaralanan 4 çocuk ambulansla hastanelere sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.Patlamanın çakmak gazı tüpünden meydana geldiği iddia edildi. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Patlamanın gerçekleştiği dairede hasar meydana geldi.