GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA: 4 YARALI
Gaziosmanpaşa Kazımkarabekir Mahallesi 861. Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katındaki evde patlama oldu. haber verilmesi üzerine olay yerine, ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Patlamada yaralanan 4 çocuk ambulansla hastanelere sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.Patlamanın çakmak gazı tüpünden meydana geldiği iddia edildi. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Patlamanın gerçekleştiği dairede hasar meydana geldi.
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