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GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA: 4 YARALI


GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA: 4 YARALI
Tarih : 03 Haziran 2016, 16:48
Puan Ver : Gaziosmanpaşa'da Patlama: 4 Yaralı(8/10)5


Gaziosmanpaşa Kazımkarabekir Mahallesi 861. Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü  katındaki evde patlama oldu. haber verilmesi üzerine olay yerine, ambulans, polis  ve itfaiye ekipleri geldi.  Patlamada yaralanan 4 çocuk ambulansla hastanelere sevk edilirken,  polis çevrede güvenlik önlemi aldı.Patlamanın çakmak gazı tüpünden meydana geldiği iddia edildi. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı  öğrenildi. Patlamanın gerçekleştiği dairede hasar meydana geldi.








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