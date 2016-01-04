GAZİOSMANPAŞA'DA DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ: 4 ÖLÜ
İstanbul Gaziosmanpaşa’da anne ve 3 çocuğu ilk belirlemelere göre doğalgazdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
Olay, Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Paşaçayırı Caddesi 140 numaralı apartmanın eksi birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada çalışan Salih Üzüm arkadaşlarıyla sohbet etmek için gittiği dernek lokalinden eşini telefonla aradı. Uzun aramalara rağmen cevap alamayınca eve geldi.
AİLESİNİ BAYGIN HALDE BULDU
Kapıyı açarak içeri giren Salih Üzüm, eşi Hediye (35) ile çocukları Baran (9), Rojhad (6) ve Zeynep'i (4) baygın halde buldu. Sinir krizi geçirerek bağırmaya başlayan baba Üzüm'ün sesini duyan komşu Çapan Albayrak, yukarı çıktığında anne ve çocukların yerde hareketsiz yattığını gördü. Yoğun gaz kokusunu fark eden Albayrak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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