GAZİOSMANPAŞA'DA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Çıkançatışmada, Selim T., Barbaros T. ve Engin Ö. yaralandı. Yaralı olarak kendisini bekleyen cip ile olay yerinden kaçan Engin Ö., götürüldüğü Eyüp Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavi altına alındı.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Daha önce de birbirlerine yönelik silahlı saldırı düzenleyen iki suç örgütüne yönelik polisin operasyonu sürüyor.
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