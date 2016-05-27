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GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ'NE SİLAHLI SALDIRI


GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ'NE SİLAHLI SALDIRI
Tarih : 27 Mayıs 2016, 15:49
Puan Ver : Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne Silahlı Saldırı(6/10)4


İddiaya göre, dün gece henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Ordu Caddesi üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na ateş açıldı.



4 ve 5'nci katın camlarına 3 adet kurşun isabet etti.



Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



Olay yerinde delil toplayan polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için adliye ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.








Etiketler: Gaziosmanpaşa  Adliyesi  Ne  Silahlı  Saldırı    haber

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