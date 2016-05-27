GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ'NE SİLAHLI SALDIRI
İddiaya göre, dün gece henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Ordu Caddesi üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na ateş açıldı.
4 ve 5'nci katın camlarına 3 adet kurşun isabet etti.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay yerinde delil toplayan polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için adliye ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar