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Gaziden tüyleri diken diken eden sözler: Afrin'de bir düğün havası var

GAZİDEN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SÖZLER: AFRİN'DE BİR DÜĞÜN HAVASI VAR

TSK'nın Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Serkan Köroğlu, "Orada bir düğün havası var zaten" dedi.

Tarih : 12 Şubat 2018, 23:00
Puan Ver : Gaziden Tüyleri Diken Diken Eden Sözler: Afrin'de Bir Düğün Havası Var(9/10)5

Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Serkan Köroğlu, operasyona gittikten sonra ailelerini düşünmedikleri belirterek, "Varımız yoğumuz oradaki arkadaşlarımız. Arkada birilerini düşünsek kafamızda soru işareti olacağı için konsantre olamayız. Gerçekten orada bir düğün havası var zaten" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI, AFRİN GAZİSİNİ ZİYARET ETTİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak gazi olan Konyalı Uzman Çavuş Serkan Köroğlu'nu ziyaret etti.

"KEŞKE HERKES BİR GÜN DE OLSA GİDİP GÖRSE"

İHA'nın haberine göre; halasının evinde kalan Gazi Serkan Köroğlu, operasyonda yaşadıklarını anlatarak, "Ayın 4'ünde Burseya Dağında bir baskın yedik. Onun sonucunda şarapnel parçası geldi. 1 gün Kilis Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra Konya'ya taburcu oldum. Orada çok farklı duygular var. Keşke herkes bir gün de olsa gidip görse. İnanılmaz bir arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik ortamı var. Birbirimizin destekçisi olarak ayakta kalıyoruz. Daha önce El-Bab Fırat Kalkanı Operasyonu'na da katıldım" diye konuştu.

"ORADA BİR DÜĞÜN HAVASI VAR"

Gazi Uzman Çavuş Köroğlu, evlilikle ilgili tavsiyelere ise, "Biz oraya gittikten sonra gerçekten ailemizi düşünmüyoruz. Varımız yoğumuz oradaki arkadaşlarımız. Arkada birilerini düşünsek kafamızda soru işareti olacağı için konsantre olamayız. Gerçekten orada bir düğün havası var zaten" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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