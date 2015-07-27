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'GAZİ'DEKİ SALDIRIDA YARALANAN POLİS ŞEHİT OLDU


'GAZİ'DEKİ SALDIRIDA YARALANAN POLİS ŞEHİT OLDU
Tarih : 27 Temmuz 2015, 09:24
Puan Ver : 'gazi'deki Saldırıda Yaralanan Polis Şehit Oldu(9/10)9


 Gazi Mahallesi'nde, terör örgütü operasyonunda ölü ele geçirilen Günay Özarslan'ın cenazesi için toplanan ve dağılmayan gruba müdahale sırasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Muhammet Fatih Sivri, şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi 1411. Sokak'taki bir binaya kaçan kişilere gözaltı işlemi yapmak için içeri giren Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Muhammet Fatih Sivri'ye bina içinden silahla ateş edildi.



Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçarken, Sivri göğsüne isabet eden mermilerle yaralandı.



Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sivri, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Sivri'nin şehit olduğu haberini alan yakınları ve meslektaşları, hastane önüne geldi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı hastanede, durumu acil olanlar dışında girişlere izin verilmedi.



Bu arada, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.








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