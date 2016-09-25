

Saldırıda ağır yaralanan ve 1 ayı aşkın süreden bu yana hastanede tedavi gören 13 yaşındaki Mahsun Nas, sabaha karşı yaşam mücadelesini yitirdi. Küçük çocuğun ölümü ile terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'ü çocuk olmak üzere 57 kişiye yükselmiş oldu.