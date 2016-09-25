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gaziantep'ten acı haber: ölü sayısı 57'ye yükseldi

GAZİANTEP'TEN ACI HABER: ÖLÜ SAYISI 57'YE YÜKSELDİ

Gaziantep'te, kına gecesinde düzenlenen alçak terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

Tarih : 25 Eylül 2016, 12:14
Puan Ver : Gaziantep'ten Acı Haber: Ölü Sayısı 57'ye Yükseldi(0/10)


Saldırıda ağır yaralanan ve 1 ayı aşkın süreden bu yana hastanede tedavi gören 13 yaşındaki Mahsun Nas, sabaha karşı yaşam mücadelesini yitirdi. Küçük çocuğun ölümü ile terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'ü çocuk olmak üzere 57 kişiye yükselmiş oldu.








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