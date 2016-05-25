O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

GAZİANTEP'TEKİ TERÖR OPERASYONU


GAZİANTEP'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Tarih : 25 Mayıs 2016, 15:09
Puan Ver : Gaziantep'teki Terör Operasyonu(5/10)4


 Gaziantep'te terör örgütü IŞİD'e ait olduğu iddia edilen hücre evine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.



IŞİD HÜCRE EVİNE OPERASYON



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Dolambaç Sokağı'nda IŞİD'e ait olduğu iddia edilen hücre evine operasyon düzenledi.








Etiketler: Gaziantep  Teki  Terör  Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER