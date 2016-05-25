GAZİANTEP'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Gaziantep'te terör örgütü IŞİD'e ait olduğu iddia edilen hücre evine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
IŞİD HÜCRE EVİNE OPERASYON
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Dolambaç Sokağı'nda IŞİD'e ait olduğu iddia edilen hücre evine operasyon düzenledi.
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