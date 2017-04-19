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GAZİANTEP'TEKİ PKK/KCK OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA


GAZİANTEP'TEKİ PKK/KCK OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA
Tarih : 19 Nisan 2017, 14:13
Puan Ver : Gaziantep'teki Pkk/Kck Operasyonunda 7 Tutuklama(10/10)9


Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında DBP il yöneticisinin de bulunduğu 13 kişiden 7'si tutuklandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, olay yeri inceleme, bomba imha uzmanlarının katılımı ve insansız hava aracı desteğiyle 12 Nisan'da il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:sabah








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