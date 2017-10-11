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Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
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Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar

GAZİANTEP'TEKİ ÇATIŞMADA ŞOK EDEN DETAY! EVİN 2. VE 3. KATINA KUM TORBALARIYLA MEVZİ YAPMIŞLAR

Gaziantep'te bir zanlı ve polis arasında yaşanan çatışmada, zanlının 3 katlı evininin iki ve üçüncü katlarında kum torbaları ile mevzi yaptığı tespit edildi.

Tarih : 11 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar(9/10)5

Gaziantep'te bir zanlı ve polis arasında yaşanan çatışma ile ilgili şok eden bir detay ortaya çıktı. Zanlının 3 katlı evininin iki ve üçüncü katlarında kum torbaları ile mevzi yaptığı öğrenildi.

ÇATIŞMA 20 DAKİKA SÜRDÜ

Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde bulunan bir eve ihbar üzerine baskına giden polis, zanlının kendilerine ateş ile cevap vermesi üzerine çatışmaya girmiş, yaklaşık 20 dakika süren çatışma esnasında zanlı Z.D.K, yaralı olarak ele geçirilmişti.

KUM TORBALARIYLA MEVZİ YAPMIŞ

Olayla ilgili şok eden bir detay ortaya çıktı. Zanlı Z.D.K.'nın bulunduğu 3 katlı evin iki ve üçüncü katlarına kum torbaları ile mevzi yaptığı öğrenildi. Hazırlık yapan zanlının mevzilerden birinde gizlenerek, polise ateş açtığı ileri sürüldü.POLİSLER YIĞINAK İHBARI İLE HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, zanlının eve yığınak yaptığı ihbarı üzerine Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin önce olay yerine gittiği ve şahsın bu ekiplere ateş açtığı öğrenildi. Ardından bölgeye sevk edilen özel harekat polislerinin girdiği çatışmada zanlı yaralı olarak ele geçirildi.

9 SUÇTAN ARAMASI VARMIŞ

Daha önce uyuşturucu gibi 9 suçtan araması bulunan şahsın evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde bulunamadığı öğrenildi.EMNİYETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada operasyonda polislere ateş açan şüphelinin çatışmada yaralı olarak ele geçirildiği ve terör bağlantısı olmadığı belirtilerek şöyle denildi: "11 Ekim 2017 günü öğle saatlerinde İlimiz Şahinbey İlçesi Binevler Mahallesinde bir ikamette daha önceden takibi yapılan 9 ayrı adi suçtan arama kaydı mevcut olan Z.D.K isimli şüpheli şahsın ikametine özel harekat polisi destekli terör suçları ile herhangi bir bağlantısı bulunmayan operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, şüpheli şahsın görevlilerimize silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada şüpheli şahsın ikametinde 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyona katılan görevlilerimiz de herhangi bir yaralanma mevcut olmayıp, şüpheli şahıs görevlilerimizce yaralı olarak ele geçirildi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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