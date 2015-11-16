GAZİANTEP'TE VAHŞET! ÖNCE VURDU SONRA BOĞAZINI KESTİ
Eski eşini tabancayla vuran Mahmut Z., yaralı kadının boğazını keserek öldürdü
Gaziantep'te, 4 yıl önce eşinden boşanan ve ablası ile birlikte Yavuzlar Mahallesi Şehit Mehmet Kara Sokak'ta yaşayan 1 çocuk annesi Leyla Yazgan'ın evine giden Mahmut Z., genç kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek 30 yaşındaki Yazgan'ı vurdu.
Mahmut Z., yaralanarak yere düşen genç kadının boğazını da kesti. Z., olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Yazgan'ın yakınlarının haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
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