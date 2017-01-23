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gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 7 YARALI

Gaziantep'te kafa kafaya çarpışan iki otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu baba ile 2 oğlu hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan 3'ü ağır 7 kişi ise yaralandı.

Tarih : 23 Ocak 2017, 09:51
Puan Ver : Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 7 Yaralı(6/10)3


 Gaziantep-Nizip Karayolu'nda kafa kafaya çarpışan iki otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve 2 oğlu hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesindeki bir yakınlarının düğününden Gaziantep'e dönen Zekeriya Gökdemir idaresindeki 27 UL 929 plakalı otomobil ile Şanlıurfa istikametine giden Gülser G. idaresindeki 45 ZD 555 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde şarampole devrildi. Şarampole devrilen her iki otomobil parçalanarak hurdaya dönerken, içerisinde bulunanlar ise çevreye savruldu.



Bir yakınlarının düğününden dönen Zekeriya Gökdemir ile yanında bulunan çocukları Mehmet (18) ve Onur Gökdemir (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Gülser G., ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Zekeriya Gökdemir ve çocukları Onur ve Mehmet'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Hurdaya dönen otomobiller çekicilerle otoparka çekilirken, kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



 



kaynak:doğruhaber








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