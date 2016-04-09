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GAZİANTEP'TE TOPRAĞA GÖMÜLÜ MÜHİMMAT BULUNDU


GAZİANTEP'TE TOPRAĞA GÖMÜLÜ MÜHİMMAT BULUNDU
Tarih : 09 Nisan 2016, 11:11
Puan Ver : Gaziantep'te Toprağa Gömülü Mühimmat Bulundu(5/10)5


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları doğrultusunda D-400 Karayolu Yukarı Olucak Mahallesi Aslanlıbel mevkisindeki ormanlık alanda bazı mühimmatların toprağa gömüldüğü bilgisine ulaştı.



Bölgede yapılan kazıda, poşet içinde toprağa gömülmüş ikişer Kalaşnikof, savunma tipi el bombası ve el bombası ateşleme fünyesi, 4 şarjör ile cüzdan ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 








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