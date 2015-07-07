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GAZİANTEP'TE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU


GAZİANTEP'TE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Tarih : 07 Temmuz 2015, 17:18
Puan Ver : Gaziantep'te Terör Örgütü Operasyonu(5/10)7


Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Güzelvadi Mahallesi 66 Nolu Cadde üzerinde meydana gelen av tüfekli saldırıda Şahin Gökdemir'in (19) öldürülmesi, Orhan Alıcı'nın (29) ise yaralanmasıyla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen bir kişiyi evinde yakaladı.



Zanlının evinde yapılan aramalarda eylemde kullanılan 1 av tüfeği, 13 fişek, kar maskesi ile yine eylemlerde kullanılacağı tahmin edilen 1 el yapımı patlayıcı ve patlayıcı madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.








Etiketler: Gaziantep  Te  Terör  Örgütü  Operasyonu    haber

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