

Olay, Çerçili Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve İslahiye'de barınan Suriyeli aile, E. ismindeki 9 aylık kız bebeklerini aynı yerde çobanlık yapan S.D.'ye emanet edip tarlaya çalışmaya gitti. Aile, bir süre sonra geldikleri çadırda bebeğin rahatsızlandığını fark edip İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin acil serviste yapılan tedavisinde istismar belirtilerine rastlanılırken, olayla ilgili çalışma yapan jandarma aynı çiftlikte çobanlık yapan S.D.'yi gözaltına aldı.