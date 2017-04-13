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GAZİANTEP'TE SALDIRI PLANLAYAN DEAŞ'LI CANLI BOMBA TUTUKLANDI


GAZİANTEP'TE SALDIRI PLANLAYAN DEAŞ'LI CANLI BOMBA TUTUKLANDI
Tarih : 13 Nisan 2017, 12:16
Puan Ver : Gaziantep'te Saldırı Planlayan Deaş'lı Canlı Bomba Tutuklandı(8/10)10


Kilis'te, jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın eylem amacıyla Türkiye'ye canlı bomba göndermeyi planladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında yoğun önlem alan askerler, geçen 4 Nisan gecesi canlı bomba eylemi yapmak üzere görevlendirilen teröristin Türkiye'ye geçeceğini saptadı. Teröristin geçiş yapabileceği güzergahlarda tedbir alan polis ve askerler, sınırı beraberinde aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişilik grupla, kaçak olarak geçen Çeçenistan asıllı 29 yaşındaki D.G.'yi gözaltına aldı.



DEAŞ'lı teröristin üst aramasında 2 el bombası ve bel kemeri şeklinde patlamaya hazır 750 gram C4 patlayıcı ile ele geçirildi. Ele geçirilen bomba ve patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edilirken, gözaltına alınan terörist ise güvenlik güçlerince sorgulandı. Sorgulamasında terör örgütünün talimatı doğrultusunda Rakka'dan geldiğini anlatan terörist, sınırı geçtikten sonra yakalanmaması durumunda Gaziantep'e giderek canlı bomba eylemi yapacağını söyledi.



 



kaynak:sabah








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