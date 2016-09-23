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GAZİANTEP'TE POLİSİ ALARMA GEÇİREN İSTİHBARAT


GAZİANTEP'TE POLİSİ ALARMA GEÇİREN İSTİHBARAT
Tarih : 23 Eylül 2016, 13:56
Puan Ver : Gaziantep'te Polisi Alarma Geçiren İstihbarat(0/10)


Cuma namazı öncesinde Ulu Cami ve çevresi canlı bomba saldırısı ihbarı üzerine kamyon ve otobüslerle kapatılırken, camiye gelen vatandaşlar polis ekipleri tarafından arandıktan sonra içeriye alınıyor. Olası terör saldırısı ihtimali üzerine AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı boşaltılırken, Ulu Cami çevresinde bulunan iki okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin dışarıya çıkışına izin verilmiyor








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