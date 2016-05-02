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gaziantep'te polise hain saldırı

GAZİANTEP'TE POLİSE HAİN SALDIRI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında 2 polis şehit oldu, 18'i polis 23 kişi de yaralandı

Tarih : 02 Mayıs 2016, 09:16
Puan Ver : Gaziantep'te Polise Hain Saldırı(10/10)13


Dün sabah saatlerinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi, Vergi Dairesi Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının bulunduğu cadde üzerinde bulunan polis noktası hedef alındı.



Biri canlı bomba, diğer ikisi silahlı 3 teröristin gerçekleştirdiği saldırıda, polis memuru Serdal Şakir ile Hatay nüfusuna kayıtlı, bir çocuk babası Yusuf Erin şehit oldu.

18'i polis, 23 kişi de yaralandı. Tedavileri süren 3 polis memurunun da durumunun ağır olduğu belirtildi. 2 teröristin ise yaşanan çatışma sonrası kaçmayı başardığı öğrenildi.








Etiketler: Gaziantep  Te  Polise  Hain  Saldırı    haber

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