

Binanın giriş kapısının yerinden söküldüğü patlamada dumandan etkilenen 10 kişi ile yaralanan 1 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.



Olay, saat 22.30 sıralarında Gazikent Mahallesi'ndeki Amaç Yapı Kooperatifi 29'uncu blokta meydana geldi.ÿ5 katlı binanınÿgirişindeki panoda 2 elektrikli bisiklet şarj edilirken patlama oldu.







Patlamayla birlikte binanın giriş kapısı yerinden sökülürken, alev alan elektrikli bisikletler yanmaya başladı.ÿPatlamaÿsonrasında çıkan yangında, koridor ile zemindeki dairelerde bulunan 10 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi ise el ve ayaklarından yaralandı.











kaynak:milliyet