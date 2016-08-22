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GAZİANTEP'TE ÖLENLERİN SAYISI 54'E YÜKSELDİ


GAZİANTEP'TE ÖLENLERİN SAYISI 54'E YÜKSELDİ
Tarih : 22 Ağustos 2016, 12:25
Puan Ver : Gaziantep'te Ölenlerin Sayısı 54'e Yükseldi(0/10)


Gaziantep'te, kına gecesinde düzenlenen 'canlı bomba' saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Siirt'ten göç eden akraba ailelerin çocukları Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin pazar günü yapılacak düğünleri öncesi cumartesi akşamı yapılan kına gecesi kana bulandı. Terör örgütü mensuplarının, kalabalığın ortasında 'canlı bomba' çocuğun üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu katliam yaptı. Saldırıda dün akşam saatlerine kadar 51 kişinin öldüğü belirtilirken, hastanelerde tedavi gören yaralılardan 3'ünün de bu sabah yaşamını yitirdiği açıklandı.








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