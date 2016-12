Gaziantep Şahinbey'de bir motosikletli iki kahvenin önünden geçerken elindeki poşeti attı ve poşet büyük bir gürültüyle patladı, can kaybı yok.



kaynak:emlakpencerem