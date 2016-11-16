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gaziantep'te motosikletten kahvelere bombalı saldırı

GAZİANTEP'TE MOTOSİKLETTEN KAHVELERE BOMBALI SALDIRI

Gaziantep Şahinbey'de bir motosikletli iki kahvenin önünden geçerken elindeki poşeti attı ve poşet büyük bir gürültüyle patladı, can kaybı yok.

Tarih : 16 Kasım 2016, 09:18
Puan Ver : Gaziantep'te Motosikletten Kahvelere Bombalı Saldırı(6/10)5


Gaziantep Şahinbey'de yan yana olan iki kırahathane önüne motosikletli bir kişi tarafıdnan el yapımı bomba atılması sonucu ortalık karıştı. Patlama sonucunda her hangi bir can kaybı olmazken, büyük panik yaşandığı gelen haberler arasında.



Gaziantep'te bir motosiklet üzerinde giden kişi veya kişiler tarafından bölgede bulunan iki kıraathaneninbulunduğu alanda önüne atılan el yapımı patlayıcı infilak ettiği öğrenildi. Kahvehane saldırıları yeniden mi başladı sorusunu sorduran olayda can kaybı yaşanmazken, motosikletli saldırganın yakalanması amacıyla polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattığı bildirildi.



 



kaynak:emlakpencerem








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