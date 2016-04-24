

Gaziantep'te merkez üssü İslahiye olan Righter ölçeğine 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin paniğini atlatan vatandaşlar 19 dakika sonra 3.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.







Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22.32'de merkez üssü Gaziantep'in Islahiye ilçesi olan yerin 5 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin paniğini atlatan İslahiyeliler 19 dakika sonra merkez üstü Hatay'ın Hassa ilçesi Sapanozu Mahallesi'nde yerin 1.7 kilometre altında meydana gelen 3.9 şiddetindeki depremi de hissetti.