Yanındaki tüfeği ateşleyen Yusuf T., eşi Tuba, teyzesi Şenel Çakmak ile evde bulunan 16 yaşındaki Ahmet Çakmak ve 23 yaşındaki Duran T.'yi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.Öldürülen Tuba T.'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'na koruma başvurusunda bulunduğu öğrenildi.



Polis her yerde Yusuf T.'yi ararken, olay yerine 6 km mesafedeki bir mahallede aynı aileden 5 kişi



daha ölü bulundu. Öldürülenlerin yataklarında uyurken vurulduğu belirlendi. Polis, gece yarısı işlediği cinayetlerden sonra kaçan Yusuf T.'nin, Sam Mahallesi'ne giderek 5 kişiyi daha öldürdüğü ihtimali üzerinde duruyor. Polis her yerde Yusuf T.'yi arıyor.







"Oluk oluk kan akacak, kökünüzü kazıyacağım"







Polis her yerde Yusuf T.'yi ararken firari zanlının aile fertlerini telefonla arayarak, "Oluk oluk kan akacak, kökünüzü kazıyacağım" diyerek tehdit etmesi üzerine tüm aile fertleri polis tarafından koruma altına alındı. Katil zanlısı Yusuf T.'nin İstanbul'da yaşadığı ve garsonluk yaptığı, eski eşinin amcasının oğluyla evlendirilmek istenmesi üzerine İstanbul'dan gelerek cinayetleri işlediği iddia edildi.