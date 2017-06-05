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GAZİANTEP'TE KİLİS'E ASKERİ SEVKİYAT


GAZİANTEP'TE KİLİS'E ASKERİ SEVKİYAT
Tarih : 05 Haziran 2017, 14:19
Puan Ver : Gaziantep'te Kilis'e Askeri Sevkiyat(8/10)10


Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, askeri hareketlilik devam ediyor. Sınır hattında görev yapan askeri birlikler ile Çobanbey (RAİ) bölgesi ile Halep'in Azez ilçesi ve kritik yerlerde görev yapan asker ve polis özel hareket birliklerinin kullandığı Kirpi ile zırhlı araçlar sınır hattında görev yapıyor. Takviye olarak asker ve polis özel hareket birliklerini çevre illerden gelen asker ve polis özel hareket birlikleri de sınır hattına sürekli gidip gelmesi nedeniyle sınır hattı ve çevresinde kirpi ile zırhlı araç yoğunluğu yaşanıyor. Zaman zaman askeri birliklere de tank, zırhlı araç takviyesi yapıldığı bildirildi.



 



kaynak:milliyet








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