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gaziantep'te kendini patlatan ışid'li yunus durmaz iddiası

GAZİANTEP'TE KENDİNİ PATLATAN IŞİD'Lİ YUNUS DURMAZ İDDİASI

Gaziantep'te terör örgütü IŞİD'e ait hücre evine yapılan baskında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek parçalanarak ölen teröristin Ankara Gar ve Suruç'taki canlı bomba saldırısını organize eden Yunus Durmaz olduğu iddia edildi.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 09:30
Puan Ver : Gaziantep'te Kendini Patlatan Işid'li Yunus Durmaz İddiası(7/10)8


Gaziantep'te terör örgütü IŞİD'e ait hücre evine yapılan baskında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek parçalanarak ölen teröristin Ankara Gar ve Suruç'taki canlı bomba saldırısını organize eden Yunus Durmaz olduğu iddia edildi.



İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinden yer alan ve başına 4 milyon lira konulan Durmaz, uzun süredir aranıyordu.



IŞİD'in sözde Gaziantep emiri olan Durmaz, Ankara Gar saldırısını organize eden ve 2 canlı bombayı Ankara'ya getiren kişiydi.



Suruç'taki canlı bomba saldırsını da organize eden Durmaz, canlı bomba saldırganı Şeyh Abdurrahman Alagöz'ü de Suruç'a motosikletle götürmüştü. Durmaz'ın canlı bomba Alagöz ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.



Kardeşi de gözaltında



Gaziantep'in merkez Çağlayan Mahallesi'nde polisin IŞİD'e ait olduğu iddia edilen bir eve yaptığı baskın sırasında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek ölen teröristle ilgili yapılan ilk incelemede bu kişinin Durmaz olduğu ihtimali kuvvet kazandı. DNA eşleşmesinden sonra Durmaz'ın kimliği netlik kazanacak.



Operasyonda yine aranan teröristler listesinde bulunan Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Yunus Durmaz ve kardeşi Hacı Ali Durmaz, canlı bomba eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla Türkiye genelinde aranıyordu.



Emniyet Genel Müdürlüğü, nisan ayında 81 il emniyet müdürlüğünde gönderdiği uyarı yazısında Durmaz kardeşlerinin isimleri ve fotoğraflarına yer vermiş ve eylem hazırlığında oldukları yönünde uyarıda bulunmuştu.








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