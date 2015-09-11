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gaziantep'te kavga: 5 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP'TE KAVGA: 5 ÖLÜ, 3 YARALI

Gaziantep'te alacak verecek tartışması nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Tarih : 11 Eylül 2015, 09:18
Puan Ver : Gaziantep'te Kavga: 5 Ölü, 3 Yaralı(5/10)4


Olay gece saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler mahallesinde meydana geldi.



Aralarında alacak- verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, özel bir hastanenin önünde karşı karşıya geldi.



Tartışmaya, tarafların yakınları da dahil olunca kavga bir anda büyüdü. Bıçak, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı.








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