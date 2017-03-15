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GAZİANTEP'TE KANLI HESAPLAŞMA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI


GAZİANTEP'TE KANLI HESAPLAŞMA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Tarih : 15 Mart 2017, 15:00
Puan Ver : Gaziantep'te Kanlı Hesaplaşma: 1 Ölü, 4 Yaralı(5/10)4


Gaziantep'te kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 4 yaralı

Olayın ardından polisin nefes kesen operasyonunda eli kelepçeli, üzeri kanlı bir kişi ele geçirildi



Gaziantep'te iki grup arasında sokak ortasında hesaplaşmada ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından polisin nefes kesen operasyonu ile eli kelepçeli, üzeri kanlı bir kişi ele geçirildi

İddiaya göre, Gaziantep'in Vatan Mahallesinde iki farklı grup arasında sokak ortasında hesaplaşma yaşandı. Olayda Bekir Doğruer isimli şahıs kaldırıldığı hastanede ölürken, 4 yaralının da kentteki farklı hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Olay yerinde lüks bir cipin terk edilmiş halde bulunurken, polis olayın ardından kaçan bir şahsın peşine düştü. Zanlılardan birinin 83 sokaktaki bir eve gizlendiğini ihbarını alınca polis ekipleri evin etrafını sardı. Çelik yelekli özel ekipleri, uzun namlulu silahlarla nefes kesen bir operasyon düzenledi. Sokağı ablukaya alan ekipler, tek tek evlere girerek, aradı.



Polis, Vatan Mahallesi 83. nolu sokakta bulunan bir evin çatısında yakalamayı başardı. Elleri arkadan kelepçeli ve üzeri kanlı olarak bulunduğu ileri sürülen şahsın üt aramasından ise bir adet kama olarak tabir edilen büyük bir bıçak ele geçirildi

Zanlıyı gözaltına alan Cinayet büro Amirliği ekipleri, şahsı sorgulamak üzere Emniyet müdürlüğü'ne götürdü. Polis ekipleri, olay yerinde camları kırık halde bulunan ve içinde ve çevresinde boş kovanlar bulunan terk edilmiş cipte de inceleme başlattı. Olayın hemen ardından bir lüks aracın kaçtığı iddia edilirken, polis kaçan zanlılarla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Polis ekipleri, olay yerine yakın bir noktadaki bir evde arama yapan ekipler, olayla bağlantılı olduğu düşünülen adreslere de eş zamanlı operasyon düzenliyor.

Ateş açıp, kaçtılar

Olay yeri yakınlarındaki 16 Nolu Sokak üzerinde seyir halinde bulunan bir araçtan ise olay yerinde, polislerin bulunduğu bölgeye doğru ateş açarak kaçtı. Açılan ateş sonucu ölen yada yaralanan olmazken, kurşunun olay yerinde park halindeki başka bir araca isabet ettiği belirtildi.

Özel Harekat polisleri de bölgeye sevk edilirken, olay yerindeki kaçan aracın peşine düştü.



 



kaynak:haberler








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