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GAZİANTEP'TE IŞİD'İN ŞEHİT ETTİĞİ POLİS EŞİNİ BÖYLE UĞURLADI


GAZİANTEP'TE IŞİD'İN ŞEHİT ETTİĞİ POLİS EŞİNİ BÖYLE UĞURLADI
Tarih : 03 Mayıs 2016, 09:35
Puan Ver : Gaziantep'te Işid'in Şehit Ettiği Polis Eşini Böyle Uğurladı(10/10)8


 KAHRAMAN POLİSLER



aşırı dinci terör örgütü IŞİD önceki gün Gaziantep Emniyeti'ne minibüsle bombalı intihar saldırısı düzenlemişti. Polisler; Serdal Şakir ve Yusuf Erin şehit olmuştu. İki kahraman polis zırhlı nöbet kulübesine girmek yerine dışarı çıkıp minibüse ateş açmış ve Emniyet'e yaklaşmasını önlemişti.



EMNİYET'TE TÖREN



Gaziantepli olan IŞiD'li terörist İsmail Güneş polislerin ateşi karşısında “Hepiniz öleceksiniz kafirler” diye bağırıp minibüsü erken patlatmıştı. İki kahraman polis patlamanın şiddetiyle şehit olmuştu. Bu sırada binadaki meslektaşlarını canları pahasına koruyan şehit polisler için dün Gaziantep Emniyeti'nde tören yapıldı.








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