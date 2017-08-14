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GAZİANTEP'TE İPLİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜYOR! YAKINDAKİ EVLER BOŞALTILDI


Gaziantep'te İplik Fabrikasında Çıkan Yangın Büyüyor! Yakındaki Evler Boşaltıldı
Tarih : 14 Ağustos 2017, 19:40
Puan Ver : Gaziantep'te İplik Fabrikasında Çıkan Yangın Büyüyor! Yakındaki Evler Boşaltıldı(9/10)5

Gaziantep'te, bir iplik fabrikasının deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikaya yakın evler tehdit altında.

İPLİK FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Organize Sanayi Bölgesi 2'nci etapta bulunan Selçuk İplik Fabrikası'na ait depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Pamuk ve elyaf dolu olan depodaki yangının büyüklüğü nedeniyle bölgeye yakın olan Sam Mahallesi'ndeki birçok ev boşaltıldı. İtfaiyenin 28 araç ve 75 personelle müdahale ettiği yangında 4 itfaiye eri ve 3 vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiyeciler ve vatandaşlar olay yerindeki ambulanslarla hastanelere götürüldü.

FABRİKAYA YAKIN EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Mahalle sakinleri ise aynı depoda son 5 yılda 2 defa yangın çıktığını belirterek, tepki gösterdi. Vatandaşların da katıldığı yangın söndürme çalışmaları devam ederken, mahalleyi kaplayan duman nedeniyle vatandaşlara maske dağıtıldı. Fabrikanın deposunu saran alevleri kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki evlere yayılmaması için büyük çaba gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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