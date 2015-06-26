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gaziantep'te insanlık ölmüş dedirten görüntü

GAZİANTEP'TE İNSANLIK ÖLMÜŞ DEDİRTEN GÖRÜNTÜ

Gaziantep'te yolcu minibüsünde fenalaştıktan sonra indirilip kaldırıma bırakılan genç uzun süre duvarın dibinde can çekiştikten sonra duyarlı vatandaşların haber verdiği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 26 Haziran 2015, 09:18
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Olay, 17 Haziran günü saat 19.30 sıralarında Ocaklar Mahallesi 16. Cadde üzerinde yaşandı.Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Gaziantep'e giden Halil Cengiz (25), şehir girişinde, bindiği plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüsün içinde fenalaştı. Fenalaşan şahsı hastaneye götürmesi gereken sürücü, bunun yerine yol kenarında durarak otomatik kapıyı açtı. İçerideki başka bir şahıs, fenalaşan Halil Cengiz'i sürükleyerek minibüsten indirip duvar dibine yasladı. Bir süre bekleyen minibüs daha sonra olay yerinden uzaklaşırken yaşananlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.








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