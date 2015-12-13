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GAZİANTEP'TE İKİ KIZ KARDEŞİNİ CADDE ORTASINDA ÖLDÜRDÜ!


GAZİANTEP'TE İKİ KIZ KARDEŞİNİ CADDE ORTASINDA ÖLDÜRDÜ!
Tarih : 13 Aralık 2015, 10:48
Puan Ver : Gaziantep'te İki Kız Kardeşini Cadde Ortasında Öldürdü!(10/10)9


Dün saat 14.00 sıralarında Hoşgör Mahallesi Hoşgör Caddesi üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yapan Semra Azgın (42) ve Elif Kınacı (43) çıkışta saldırıya uğradı.



2 kardeşe yaklaşıp pompalı tüfekle kurşun yağdıran saldırganlar, bir otomobile binerek hızla bölgeden uzaklaştı.



HEMEN YAKALANDILAR



İki kadın olay yerinde can verirken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis çevrede önlem alıp katil zanlılarının peşine düştü. Polis ekiplerinin kısa süre sonra saklandıkları eve operasyon yaparak yakaladığı saldırganların, ölen kadınların kardeşleri Halil (46) ve Hayri Azgın (39) olduğu ortaya çıktı.



Gözaltına alınan iki kardeş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Semra Azgın ve Elif Kınacı'nın cesetleri yapılan incelemelerin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



MİRAS KALAN EV...



Soruşturma sürerken, sokak ortasında işlenen cinayete ilişkin bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre Halil-Hayri Azgın kardeşler, kısa süre önce ölen babalarından miras kalan bir evden pay almamaları için ablaları Semra Azgın ve Elif Kınacı'ya baskı yaptı.



Bu nedenle kardeşler arasında anlaşmazlık çıktı. Semra Azgın ve Elif Kınacı geçtiğimiz hafta mirastan pay almak için başvuru yaptı.



İki kardeş, davadan vazgeçme taleplerini de geri çeviren ablalarını sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü.








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