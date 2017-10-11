GAZİANTEP'TE EVE BASKINA GİDEN POLİSLERE ATEŞ AÇILDI!
Gaziantep'te bir eve yapılan baskında polislere ateş açıldı. Çatışmada bir kişi yaralanırken, bölgeye Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri gönderildi.
Gaziantep'te, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çatışma çıktı. İçeriği açıklanmayan operasyon sırasında, yaklaşık 10 dakika süren çatışmanın yaşandığı apartmandan 1 yaralının ambulansla hastaneye götürüldüğü görüldü.
ÇATIŞMA 10 DAKİKA SÜRDÜ
Polis ekipleri, öğle saatlerinde Binevler Mahallesi, 81051'inci Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi. İçeriği bilinmeyen operasyonda evde bulunan kişi veya kişiler, polislere ateş açtı. Polislerin de karışlık vermesiyle çıkan çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Çatışma ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı araç ile Özel Harekat ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatılırken, polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Bu arada çatışmanın çıktığı apartmandan bir yaralının da ambulansla hastaneye götürüldüğü görüldü.
Çatışmanın yaşandığı bölgeden fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
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