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GAZİANTEP'TE DÜĞÜNE TERÖR SALDIRISI


GAZİANTEP'TE DÜĞÜNE TERÖR SALDIRISI
Tarih : 21 Ağustos 2016, 12:29
Puan Ver : Gaziantep'te Düğüne Terör Saldırısı(0/10)


 Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki bir sokakta organize edilen düğüne, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce canlı bomba saldırısı düzenlendi.



Siirt'in Pervari İlçesi'nden göç eden iki ailenin gençlerinin, sokakta yapılan kına gecesinde, canlı bomba terörist, davetli gibi kalabalığın arasına karıştı.



Terörist, üzerindeki bombayı infilak ettirdi. İlk açıklamalarda 30 kişinin hayatanı kaybettiği 94 kişinin ise yaralandığı belirtildi.



VALİLİK: 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETİ

 



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gaziantep' deki  canlı  bomba saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada; “ Olay yerinde 1 adet parçalanmış canlı bomba yeleği elde edilmiştir” denildi. 



2 KIŞI KAÇTI İDDIASI





Etiketler: Gaziantep  Te  Düğüne  Terör  Saldırısı    haber

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