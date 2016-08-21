

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki bir sokakta organize edilen düğüne, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce canlı bomba saldırısı düzenlendi.







Siirt'in Pervari İlçesi'nden göç eden iki ailenin gençlerinin, sokakta yapılan kına gecesinde, canlı bomba terörist, davetli gibi kalabalığın arasına karıştı.







Terörist, üzerindeki bombayı infilak ettirdi. İlk açıklamalarda 30 kişinin hayatanı kaybettiği 94 kişinin ise yaralandığı belirtildi.







VALİLİK: 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETİ







Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gaziantep' deki canlı bomba saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada; “ Olay yerinde 1 adet parçalanmış canlı bomba yeleği elde edilmiştir” denildi.



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