GAZİANTEP'TE DEMOKRASİ NÖBETİNİ KANA BULAYACAKLARDI, DEAŞ'LI 18 TERÖRİST YAKALANDI
Gaziantep'te 15 Temmuz anma etkinliklerinde eylem yapılacağı istihbaratı polisi harekete geçirdi. DEAŞ üyesi 18 kişi eşzamanlı operasyonla yakalandı.
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinliklerine yönelik silahlı ve bombalı eylemler yapacağı değerlendirilen DEAŞ üyesi 18 şüpheli, insansız hava aracı destekli operasyonlarla yakalandı.
EYLEME HAZIRLANIYORLARDI
Gaziantep polisi, terör örgütü DEAŞ'ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinliklerine yönelik, örgütün silahlı ve bombalı eylemler yapacağı ve bu eylemler için uzun zamandır hazırlık içerisinde oldukları değerlendirilen teröristlerin yakalanması için harekete geçti. Bu kapsamda DEAŞ mensuplarının sınırdan Türkiye'ye sahte kimlik veya pasaport temin ederek geçiş yapacakları düşünülen 9'u Türk, 8'i Suriye ve 1'i Irak vatandaşı olmak üzere 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İHA DESTEKLİ EŞZAMANLI BASKINDA YAKALANDILAR
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polisleri eşliğinde insansız hava aracı destekli operasyonla belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda terör eylemleri yapmak için hazırlık yaptıkları değerlendirilen 16 şüpheli kent merkezinde, 2 şüpheli ise Nizip İlçesi'nde yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev, işyeri ve araçları ile üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, 1 dürbün, 1 çift kayıp plaka ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün ilimize yönelik faaliyetlerinin ve olası terör eylemlerinin bertaraf edilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda; 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde meydana gelen darbe girişiminin yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek 15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik, örgütün silahlı ve bombalı eylemler yapacağı ve bu eylemler için uzun zamandır hazırlık içerisinde oldukları değerlendirilmiştir.
18 ŞÜPHELİ YAKALANDI, TABANCA, DÜRBÜN VE BİR ÇİFT KAYIP PLAKA ÇIKTI
Bu kapsamda, DEAŞ terör örgütü mensuplarının sınırdan ülkemize geçerken sahte kimlik veya sahte pasaport temin ederek geçiş yapacakları değerlendirilen; 9'u Türk, 8'i Suriye, 1'i Irak vatandaşı olmak üzere, şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyonda; 2 şahıs Nizip İlçesi'nde, 16 şahıs il merkezinde toplam 18 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde, araçlarında ve üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, 1 dürbün, 1 çift kayıp plaka ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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