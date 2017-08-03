GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 102 ÇUVAL PATLAYICI VE ONLARCA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Gaziantep polisi DEAŞ'a darbe vurdu. Önce bir depoya sonra da gözaltına alınanların ev ve işyerlerine operasyon yapıldı. Baskınlarda çok miktarda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.
DEAŞ'IN DEPOSUNDAN 102 ÇUVAL AMONYUM NİTRAT ÇIKTI
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik istihbari çalışmalar neticesinde Kayaönü Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu belirlenen bir depoya yapılan operasyon sonucu patlayıcı yapımında kullanılan 102 çuval içerisinde 5 bin 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
DEAŞ'LILARIN EV VE İŞYERLERİNDEN CEPHANELİK FIŞKIRDI
6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin ikamet, iş yerleri, depo ve üst aramalarında ayrıca 10 adet uzun namlulu silah bu silahlara ait 35 adet şarjör, 2 bin 370 adet dolu fişek, 3 adet tabanca, bu tabancaya ait 7 adet şarjör ve 382 adet dolu fişek, 2 adet av tüfeği ve 1 adet pala, 39 bin 705 TL ve 15 bin 870) USD, toplamda 163 bin TL tutarında farklı kişiler adına tanzim edilmiş senetler, 40 bin 500 TL tutarında çekler, 2 koçan boş çek defteri ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
6 DEAŞ'LI TUTUKLANDI
Aramalarda FETÖ/PDY terör örgütünün yayın organları tarafından çıkartılan ve toplatma kararı bulunan 4 adet kitap da bulundu. Gözaltına alınan 6 kişi, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başkent'te Yangın Paniği! Sanayi Bölgesinde Çıkan Yangın Hala Söndürülemedi
- Güneş Sistemi Dışında Stratosfer Tabakasına Sahip Yeni Bir Gezegen Keşfedildi
- Abd, Deaş'ın Dış Operasyonlar Ve Bomba Sorumlusu 3 Liderini Öldürdüğünü Açıkladı
- Fetö İle Mücadele İçin 8 Yeni Terör Mahkemesi Kuruldu
- Hafif Ticari Araçla Çarpışan Otomobil, Ortadan İkiye Ayrıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaraylı Futbolcu, Zemindeki Çukura Basarak Sakatlandı
- Valbuena, Çalımıyla Rakibinin Belini Kırdı, Ardından Golün Asistini Yaptı
- Neymar, 222 Milyon Euro'ya Psg'de! Parayı Bavullarla Taşıdılar
- Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Sturm Graz Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
- Simon Kjaer, Fenerbahçe'yi Ezdi: Şampiyonlar Ligi Seviyesini Özlemiştim
DÜNYA HABERLERİ
- Irak, Saddam Dönemine Ait Parasını Faiziyle Bm'den Geri Aldı
- İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Yolsuzluk Ve Rüşvetten Soruşturma Başlatıldı
- Kan Donduran Görüntü! Tartıştığı Hamile Kadının Karnını Tekmeledi
- Avrupa'da Milyonlarca Yumurtada Böcek Öldürücü İlaç Çıktı
- Çatıya Çıkan 1 Tonluk Boğa, Ekiplere Ter Döktürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar