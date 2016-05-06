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gaziantep'te bir evde yangın: 7 ölü

GAZİANTEP'TE BİR EVDE YANGIN: 7 ÖLÜ

Gaziantep’te bir evde çıkan yangında 7 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Tarih : 06 Mayıs 2016, 09:20
Puan Ver : Gaziantep'te Bir Evde Yangın: 7 Ölü(5/10)9


Yangın, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Taşlıca Mahallesi 7 Nolu Sokak üzerinde bulunan, Bakır ailesinin yaşadığı barakada meydana geldi.

Aslen Muşlu olan ve yıllardır Taşlıca Mahallesi'ndeki arazilerinde sahibi oldukları büyükbaş hayvanları otlatıp, hurda toplayarak geçimini sağlayıp, arazideki tek katlı barakada yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Emin Bakır, 56 yaşındaki eşi Naciye Bakır ile 6 çocuğu gece uykuya daldı.

Sabaha karşı Bakır ailesinin yaşadığı barakadan alevler yükseldiğini gören çevredeki fabrika ve besihanelerin bekçileri, durumu telefonla polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.










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