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Gaziantep'te baraj suyu çekildi, ölü balıklar karaya vurdu

GAZİANTEP'TE BARAJ SUYU ÇEKİLDİ, ÖLÜ BALIKLAR KARAYA VURDU

Gaziantep'teki Kayacık Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar vatandaşları tedirgin etti. Çevre sakinleri bölgenin karantina altına alınmasını istedi.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 17:50
Puan Ver : Gaziantep'te Baraj Suyu Çekildi, Ölü Balıklar Karaya Vurdu(8/10)4

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Kayacık Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar tedirginliğe neden oldu. Suları metrelerce çekilen barajdaki balık ölümlerinin araştırılmasını isteyen vatandaşlar, yüzlerce balığın karaya vurduğu barajdan avlanmanın yasaklanmasını talep etti.

"BÖLGE KARANTİNA ALTINA ALINMALI"

Suyun içinde ölmek üzere olan sazanları cep telefonları ile görüntülediler. Balık ölümlerinin baraja karışan herhangi bir kimyasaldan ya da oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını dile getiren vatandaşlar, baraj suyunun ise 100 metreye yakın çekildiğine dikkat çektiler. Barajda ölen balıkların toplanmadığına, üzerine sineklerin konduğuna ve çürüyüp çevreye kötü kokular yaydığına dikkat çeken Güneysu Mahalle Muhtarı Kemal Mengüç, kıyıya vuran yüzlerce ölü balığa rağmen barajda hala balık tutulduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.Yaz aylarının gelmesiyle metrelerce geri çekilen baraj suyunun geride bıraktığı batak alanın haşere yuvasına dönüştüğünü belirten Mengüç, yetkililerden bölgenin bir an önce karantinaya alınmasını istedi.

BARAJDA AVLANAN BALIKLAR SATILIYOR

Barajda avlanan balıkların vatandaşlara satıldığını iddia eden Mengüç, insan sağlığını hiçe sayarak balık avlayanların jandarmanın denetimlerine kulak asmadığını ifade etti. Bölgeye bir yıl içinde arıtma tesisinin kurulacağı sözünü aldıklarını ve çalışmaların başladığını dile getiren Mengüç, baraj etrafının daha sıkı kontrol edilmesini istedi."BARAJA ZEHİRLİ ATIK SULARI DÖKÜLÜYOR"

Kayacık Barajı'na fabrikaların zehirli atık sularının döküldüğünü ileri süren Güneysu Mahallesi Muhtarı Kemal Mengüç, "Balıkların ölmesinin nedeni Allebe'nin kirli suyunun gelmesi, fabrika sularının dökülmesi ve arıtma sisteminin hala kurulmamış olmasıdır. Bu balıkları götürüp satıyorlar. Kirli su balığı olduğu için bizler yemiyoruz. İnsanlar alıp satıyorlar, alanlar ise bu balıkların böyle olduğunu bilmiyorlar."

"BÖLGEDE ÇOK FAZLA SİNEK VAR, DAHA SIK İLAÇLAMA YAPILMALI"

"Burada sinek fazla olduğu için çocuklar hastalanabiliyor. Kaşıntıdan her tarafımız yara bere içinde kalıyor. Yemeğimizin içine bile sinekler düşüyor. Geceleri evlerimizde camları açıp yatamıyoruz. İlaçlama haftada bir gün geliyor. O da bize yeterli gelmiyor. Bizler 2-3 günde bir ilaçlama yapılmasını istiyoruz. Bu durumu muhtarlık sitemizden çevre bakanlığına yazdık bunu dile getirdik. Baraj suyunun geri çekilmesiyle kalan toprak kalıntıları çok aşırı koku yapıyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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