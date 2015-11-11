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gaziantep'te askeri hareketlilik

GAZİANTEP'TE ASKERİ HAREKETLİLİK

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugayı'ndan çıkan onlarca zırhlı araç ve tank çatışma bölgelerine sevk edildi.

Tarih : 11 Kasım 2015, 16:30
Puan Ver : Gaziantep'te Askeri Hareketlilik(6/10)4


Sabah erken saatlerinde Gaziantep'ten yola çıkan çok sayıda personel zırhlı araçlar öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ne ulaştı. Aralarında tankların yüklendiği TIR'ların da yer aldığı onlarca araç konvoy halinde Mardin'e doğru ilerledi. Askeri konvoyun geçişi sırasında ilçe merkezi ile konvoy güzergahında polis ve jandarma yoğun önlem aldı.








Etiketler: Gaziantep  Te  Askeri  Hareketlilik    haber

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