

Sabah erken saatlerinde Gaziantep'ten yola çıkan çok sayıda personel zırhlı araçlar öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ne ulaştı. Aralarında tankların yüklendiği TIR'ların da yer aldığı onlarca araç konvoy halinde Mardin'e doğru ilerledi. Askeri konvoyun geçişi sırasında ilçe merkezi ile konvoy güzergahında polis ve jandarma yoğun önlem aldı.