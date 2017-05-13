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GAZİANTEP'TE 3.5 TON AT VE EŞEK ETİ ELE GEÇİRİLDİ


GAZİANTEP'TE 3.5 TON AT VE EŞEK ETİ ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 13 Mayıs 2017, 15:44
Puan Ver : Gaziantep'te 3.5 Ton At Ve Eşek Eti Ele Geçirildi(9/10)7


Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde bulunan ruhsatsız bir entegre et tesisleri ve kesimhanesinde at ve eşek kesildiği ihbarı üzerine Jandarma ekipleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Denetim uzmanları ve Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları baskında gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. İçeride yaklaşık 3.5 ton kesilmiş at ve eşek eti tespit eden ekipler, tesislerin yakınında bulunan arazideki ağaca bağlı bulunan 3 adet tay ele geçirildi.



EN BÜYÜK TEHDİT İSE ÇOCUKLARA



Mahalleli işletmenin at ve eşek eti kesildiğinden haberleri olmadığını belirtirken, işletmenin hijyen kurallarını uymadığını bilmediklerini ifade etti. Tesisin mikrop yuvası olduğunu operasyondan sonra fark ettiklerini söyleyen mahalleli, çocukların ise habersiz tesis çevresinde Oyun oynadığını ifade etti. Mahalle sakinlerinden Mehmet Delibaş, "Yaklaşık 3-4 haftadır kesim yapılıyordu. Biz duyuyorduk ama gözümüzle görmediğimiz için inanmıyorduk. Sahipleri temiz insanlara benziyordu. Bundan önce yine şikayet olmuştu, bir şey çıkmamıştı. Yine aynı zannettik. Polis, jandarma ve zabıta geldiğinde yine aynı zannettik. 3 kamyon et yakalanmış. Buradan 3 tay çıkarılmış. Buralarda büyükbaş hayvan beslendiği için kokuyu fark etmiyorduk. Onların pisliğinden anlamıyorduk" dedi.



 



kaynak:milliyet








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